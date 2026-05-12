Konya'da Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi', dördüncü oturumuyla devam etti.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen akademide çiftlere aile yaşamı, iletişim ve yaşam becerileri üzerine eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, aile içi ekonomik planlama, bütçe yönetimi ve sağlıklı bir ev düzeninin oluşturulmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Abdülkerim Temizcan, aile yapısının güçlenmesinde sevgi, ilgi ve iletişimin belirleyici rol oynadığını ifade ederek huzurlu ve sürdürülebilir bir aile yapısının bilinçli harcamalar, ortak karar alma kültürü ve karşılıklı anlayışla güçlendiğini belirtti.

Aile bireyleri arasında kaliteli zaman geçirilmesinin önemine dikkat çeken Abdülkerim Temizcan, katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Günümüzün en büyük problemlerinden birinin dijital bağımlılık olduğuna işaret eden Temizcan, birlikte vakit geçirmenin aile yapısının güçlenmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyledi.

'AİLE İÇERİSİNDE TEŞEKKÜR, TAKDİR VE İLTİFAT KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞMALI'

Konya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Abdülkerim Temizcan, konuşmasında sevgi dilinin aile bireyleri arasındaki iletişimin gelişmesindeki önemine de değindi. Tebessüm etmenin ve muhabbetin gerekliliğine dikkat çeken Temizcan, ebeveynlerin sevgisini ifade etme biçimlerinin özellikle çocukların gelişimi üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Programda çocukların sevgi dili konusundan da bahseden Abdülkerim Temizcan, her çocuğun sevgiyi farklı şekillerde hissettiğini ifade etti. Bazı çocukların sözlü ifadelerle mutlu olurken bazılarının ise fiziksel temasla sevgi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Temizcan, 'Çocuklarımızla oyun oynayarak, onlara sarılmalı, tebessüm etmeli ve böylece sevgimizi hissettirmeliyiz. Onların anlattığı her şey kendi dünyalarında büyük bir anlam taşıyabilir. Bu yüzden, çocuklarımızın da hayatı yeni keşfettiklerinin bilincinde olmalı ve ebeveynler olarak bu süreçte onlara rehberlik etmeliyiz. O her şeyi yeni tanımlıyor, yeni görüyor, hayatı yeni anlamlandırıyor. Bu yolculuğu da babası ve annesiyle tamamlaması lazım' dedi.

Abdülkerim Temizcan, programın sonunda Karatay Belediyesi'ne ve Enderun Eğitim Vakfı'na teşekkür ederek, güçlü aile yapısının oluşmasında bu tür programların oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Konya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Abdülkerim Temizcan'ın sunumunun ardından soru cevap bölümü ile devam eden program hediye takdimi ile sona erdi.

EVLİLİK VE GELİŞİM AKADEMİSİNDE SON PROGRAM 22 MAYIS'TA

Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi kapsamında evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik nitelikli bir eğitim süreci yürütülüyor. Program, 22 Mayıs'ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin'in 'Dijital Dünyada Aile' başlıklı sunumuyla sona erecek.