Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir kreşlerinde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde hizmet veren kreşlerin ailelerden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde kaliteli, güvenli ve çağdaş bir ortam sunmayı sürdürüyor.

Her çocuğa modern ve konforlu koşullarda nitelikli eğitim imkanı sağlamak amacıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan 19 kreş ve gündüz bakımevinde çocuklar; eğitim ve sosyal gelişimi destekleyen, güvenli ve donanımlı ortamlarda öğrenim görüyor.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR MİNİK ÖĞRENCİLERİN ARASINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde bulunan kreşi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Sınıfları gezip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özdemir, çocuklarla yakından ilgilenerek onların etkinliklerine eşlik etti. Kreşlerde verilen eğitimin çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Özdemir, belediye olarak ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eğitimden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda hizmet veren kreşler, çocukların hem öğrenmesine hem de keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.