Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiği 'Kazım Karabekir İlkokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu'nun açılış törenini bugün gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 okulu birden hayata geçirerek mahalledeki büyük bir ihtiyacı daha gidereceklerini ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim almalarını çok önemsiyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediye unvanına sahibiz. Bugün, 11.30'da Kazım Karabekir İlkokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu'muzun açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlkokul ve ortaokul binalarının her biri zemin kat ve 1 normal kattan oluşmakta olup, 1860 metrekare toplam inşaat alanına sahip. Okullarda 8 adet derslik, kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, zümre odaları, laboratuvar yer alıyor. Melikgazi'mizde çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için eğitim yatırımlarımıza devam edeceğiz' dedi.