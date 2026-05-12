GESMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler yıl sonu sergisiyle görücüye çıktı. 25 farklı branşta üretilen çalışmalar, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

KOCAELİ (İGFA) - GESMEK tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, gerçekleştirilen açılış programıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açılışa Mehmet Ali Özyiğit, Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 19 Mayıs tarihine kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikte, GESMEK kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği el emeği ürünler sergilendi. 25 farklı branşta hazırlanan eserler arasında el nakışı, tel kırma, keçe, seramik, çini, takı tasarımı, deri aksesuar, halı-kilim dokuma ve dekoratif ürünler yer aldı.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, kursların yalnızca mesleki eğitim değil aynı zamanda sosyal etkileşim alanı oluşturduğunu belirterek, insanların kurslar sayesinde bir araya geldiğini ifade etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise GESMEK'in genişleyen yapısına dikkat çekerek, 17 merkezde 79 branşta eğitim verildiğini ve 4 bin 600 kursiyere ulaşıldığını söyledi. Büyükgöz, eğitim ve kültür yatırımlarının artarak süreceğini vurguladı. GESMEK yetkilileri, kursların hem meslek edindirme hem de kişisel gelişime katkı sağladığını, sergide yer alan çalışmaların yıl boyunca verilen emeğin bir yansıması olduğunu ifade etti.