Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan 'Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi' kapsamında hayata geçirdiği Nezaket Otobüsü, trafikte saygı, nezaket ve toplumsal farkındalık kültürünü geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi' ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri küçük yaşta toplumsal bilinç kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' olarak ifade ettikleri modelde sadece fiziki yatırımların değil, özellikle öğrencileri kapsayan insan odaklı sosyal projelerin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığıyla yürüttükleri 'Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi'nin de Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Proje kapsamında 'Nezaket Otobüsü' okullarımıza gidiyor, öğrenci arkadaşlarımıza toplu ulaşım kuralları, trafik kuralları ve toplumsal değerlerimizi anlatıyor. Bu yıl şu ana kadar 10 okulda 3. ve 4.sınıftan 2 bin 500 evladımız projeye katıldı. Trafikte nezaket kültürünün çocuk yaşta kazanılması toplum adına çok kıymetli. Bu alanda çocuklarımızı erken yaşta bilinçlendirerek geleceğe hazırlamayı çok önemsiyoruz' diye konuştu.

Başkan Altay, çocukların eğitim sürecine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi için eğitici ve farkındalık oluşturan projelerimizi sürdüreceğiz. Trafikte nezaketin yaygınlaştığı bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğrenciler de trafikte nasıl davranmaları gerektiğini ve görgü kurallarını öğrendiklerini belirterek, eğlendiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER; TOPLU ULAŞIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLARI ÖĞRENİYOR

Otobüs içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler; durakta beklerken dikkat edilmesi gereken kurallar, toplu ulaşım araçlarına güvenli binme yöntemleri ve yolculuk sırasında uyulması gereken davranışlar hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca yaşlılara, hamilelere, engellilere ve çocuklu vatandaşlara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Eğitimlerde diğer yolcuların rahatsız edilmemesi, toplu taşıma araçlarının temiz kullanılması, kamu malının korunması ve toplu ulaşım kullanımının çevreye ve şehir yaşamına katkıları gibi konular da öğrencilere aktarılıyor.