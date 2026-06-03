Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı'nda yer alanve şehrin hatıralarını süsleyen Tarihi Çark ile Yel Değirmen'inde yürüttüğü restorasyonu tamamladı. Yüzyıllardır aynı noktada ziyaret edilen çark, yeni kurulan mekanizmayla içinde suyla yeniden dönmeye başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge yapılarından olan Tarihi Çark ve Yel Değirmen'inde restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Aziz Duran Parkı'nda yer alan ve yıllar içerisinde ahşap yapısında deformasyon meydana gelen yapılar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden restore edildi.

Şehre su taşımak için inşa edilenve daha sonra şehrin sembolü haline gelen Tarihi Çark, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığıekipleri tarafından yeniden ele alındı.

Âtıl durumda olan çarkın su kulesindeki ahşap bölümler yenilendi, su taşıyan kollar sil baştan inşa edildi ve dönel mekanizması yeniden oluşturuldu.

Önünde her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çekildiği, şehrin hatıra merkezi olan bu nokta yepyeni yüzüyle yeniden ziyarete açıldı. Eski ihtişamına kavuşturulan tarihi yapı son haliyle vatandaşın da beğenisini kazandı.

Park içerisinde şehrin simgesi haline gelen bir diğer yapı olan Yel Değirmeni'nde de hummalı bir çalışma yapıldı. Değirmen üzerindeki ahşap yapıların tamamı yenilendi ve estetik bir görünüm kavuşturuldu.

Ana taşıyıcı bölümleri dahil tüm bölümleri aslına uygun şekilde yeniden restore edilerek ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi, attığı her adımda, şehrin tarihine sahip çıkıyor ve dokunuşlarıyla hatıraları yaşatan tarihi değerleri ön plana çıkarıyor.