Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin kaybolduğuna veya israf edildiğine dikkat çekerek vatandaşları bilinçli tüketim konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı paylaşımda, dünya genelinde milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak, üretilen gıdanın önemli bir bölümünün kayıp ve israf nedeniyle tüketilemeden yok olduğunu vurguladı.

Paylaşımda, evlerde alınacak basit tedbirlerle gıda israfının önemli ölçüde azaltılabileceği belirtilerek, planlı alışveriş yapılması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması çağrısında bulunuldu. Yetkililer, gıda israfının yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda doğal kaynakların gereksiz kullanımına ve çevresel sorunların artmasına da neden olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel farkındalığın büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, vatandaşların gıda güvenliği ve israfın azaltılmasına yönelik bilgilere ilgili platformlar üzerinden ulaşabileceklerini belirterek, 'Planlı alışveriş, doğru saklama ve bilinçli tüketimle gıda israfını azaltalım; geleceğimizi birlikte koruyalım' mesajını paylaştı.