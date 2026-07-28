Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların yoğun şekilde kullandığı şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarında daha sağlıklı ve hijyenik yolculuk hedefiyle çalışmalar yürütüyor.

HATAY (İGFA) - HBB ekipleri, yurt içi ve şehir içi hizmet veren toplu taşıma araçlarını temizleyerek oluşabilecek mikroplardan ve kirlerden arındırıyor.

Alanında uzman personeller tarafından yıkanan ve iç bölmeleri özel ilaçlarla silinen toplu ulaşım araçları yolcular için dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir yetkilileri, ulaşım imkanlarını daha steril hâle getirmek amacıyla temizlik çalışmalarının rutin aralıklarla devam ettiğini belirtti.