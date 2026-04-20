Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), turizm potansiyeli yüksek Sapanca'da altyapıyı günün beklentilerinin yanı sıra geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kuruçeşme Mahallesi Kahraman 1 Sokak'taki içme suyu altyapısını güçlendirerek abonelerin hizmetine sundu. Kısa sürede yenilenen bin 300 metrelik hat ile bölgedeki su iletimi çok daha verimli ve güçlü bir yapıya kavuştu.

Kırsal ve merkez ayrımı yapmaksızın şehrin her noktasına kesintisiz hizmet götüren SASKİ, Sapanca Kuruçeşme Mahallesi'nde başlattıkları lokal yenileme mesaisini hızla tamamladı.

BİN 300 METRELİK HAT YENİLENDİ

Suyun sıfır kayıpla musluklara ulaşması hedefiyle yürütülen çalışma dahilinde Kahraman 1 Sokak'a bin 300 metre uzunluğunda ki içme suyu hattı yenilendi. Abone bağlantılarının da eksiksiz bir şekilde yeni sisteme entegre edildiği proje sayesinde, bölgedeki su kalitesi korunurken kaynakların çok daha rasyonel kullanılması sağlandı.