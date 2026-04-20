Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini artırmak ve bölge tarımını güçlendirmek amacıyla üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya'da 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı üreticiye dağıtılırken, keçiboynuzu yetiştirme sertifikası almaya hak kazanan üreticilere sertifikaları teslim edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği, Alanya Ticaret Sanayi Odası ve Alanya Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen çalışma kapsamında toplam 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Tosmur Şantiyesi'nde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan keçiboynuzu için hazırlanan 5 bin aşılı fidan, 62 farklı üreticiyle buluşturularak bölge tarımına yeni bir soluk kazandırıldı. Dağıtılan fidanlarla birlikte üretim alanlarının genişletilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM TEŞVİKİ

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, 'Bölgemizin kıymetli hazinelerinden olan keçiboynuzunu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz sadece fidanları dağıtmıyoruz, toprağa umut ekiyoruz. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize, üreticimize teknik destek, sulama, tohum ve fidan desteklerimize devam edeceğiz' dedi.

BÖLGE TARIMINA STRATEJİK DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Müdürü Ziraat Mühendisi Dr. Asaf Özalp, dağıtılan fidanların iklim krizine dirençli ve az su isteyen yapısı olduğunu iletti. Özalp; 'Bu destek sayesinde yaklaşık 200 dönüm alan tarıma kazandırılmış oluyor. Desteklerimiz üreticilerimizin verim alma sürecini kısaltarak ekonomik dönüşü hızlandırmaktadır. Tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil bir gelecek inşası olarak görüyoruz ' ifadelerini kullandı.