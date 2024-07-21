SASKİ, su kaynaklarını korumak ve su kalitesini kontrol altında tutmak için numune alma işlemlerini rutin olarak sürdürüyor. Sapanca Gölü ve şehir genelindeki dere yataklarından alınan numuneler son teknolojiye sahip laboratuvarda sürekli inceleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), doğru su politikaları ile içme suyunun kalitesini kontrol altında tutmaya devam ediyor. Dere yatakları ve Sapanca Göl’ünden her gün rutin olarak yapılan incelemelerde suyun değerleri titizlikle inceleniyor.

Su kaynaklarından alınan numuneler bölgenin en kapsamlısı Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su Kontrol Laboratuvarı’nda incelemek üzere alanında uzman ekibe teslim ediliyor. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 184 parametre ile akredite olan laboratuvarda içme sularının tüm parametre değerlerine bakılıyor. Yılda ortalama 5 bin 500 numunenin kontrol edildiği laboratuvarda toplamda 12 bin parametre inceleniyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN SU KAYNAKLARI SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve olumsuzluklara geçit vermemek için su kaynaklarımızı sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada gezerek topladığı numuneleri gerek anlık olarak gerekse laboratuvarda inceliyor. Titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalar ile su kaynaklarımızı da koruma altında tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı.