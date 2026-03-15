SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Hanlı Mahallesi'nde atık su ve yağmursuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 2 bin 200 metrelik yeni altyapı inşasına başladı. Bölgenin tahliye kapasitesini artıracak çalışmalar sonucunda altyapı ağı daha dirençli ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

YENİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLİYOR

Çalışmaları hızla devam eden proje doğrultusunda, mahalleye 700 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile bin 500 metrelik yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Yoğun yağış dönemlerinde yüzey sularının kontrollü ve hızlı bir şekilde deşarj edilmesi sağlanacak. Böylece mevcut altyapının yükü hafifletilerek çevresel riskler ortadan kaldırılacak ve atık su yönetimi maksimum verimlilikle çalışacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜÇLÜ ALTYAPILAR İNŞA EDİYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Mahallelerimizin dinamiklerini yerinde analiz ediyor ve ihtiyaca göre projeleri hayata geçiriyoruz. Hanlı Mahallesi'nde inşasına başladığımız 2 bin 200 metrelik altyapı ağımızla, bölgenin tahliye sistemini geleceğin standartlarına taşıyoruz. Şehrimizin her köşesinde sürdürülebilir, güçlü ve dirençli altyapı hatları inşa etmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.