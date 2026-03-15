Bursa'da İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 43.belgeselinde 54 yıl Eczacılık yapan 84 yaşındaki İsmail Yücel'in hayatını ele aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak 54 yıl eczacılık yapan 84 yaşındaki İsmail Yücel'in hayatı ele alındı.

1942 yılında İznik'te dünyaya gelen İsmail Yücel İlkokulu İznik'te Ortaokulu ise Osmangazi Ortaokulunda okuduktan sonra Bursa Lisesi'nde eğitimine devam eder.

Lise son sınıfta babasını kaybettikten sonra Vakıflar Yurdunda eğitimini devam ettiren Yücel, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne başlar. 4 yıl buradaki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1964-1965 yıllarında askerlik görevini tamamlar.

Hemen ardından 1967 yılında İznik'in dördüncü eczanesi olan Yücel Eczanesini açarak 54 yıl devam ettirir ve 2021 yılında devrederek mesleği bırakır.

Yücel iş hayatı boyunca İznikspor Kulübü Başkanlığı görevi ile birçok alanda İznik'e hizmet etmiş ve bu süre içerisinde neredeyse her yıl ilçede vergi rekortmeni olmuştur.

Tüm bu hayatı ile İznik'teki anılarını anlattığı 'Yaşayan İznik Hazineleri' 43.bölümü İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.