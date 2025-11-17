Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktalarında başlattığı güçlü dönüşüm çalışmaları ile su kayıp oranlarını her geçen gün azaltmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Yeni Mahalle'de ekonomik ömrünü tamamlayan 35 yıllık içme suyu altyapısını yeniliyor. Proje kapsamında saha çalışmaları devam eden 5 kilometrelik yeni hat ile su kayıpları azaltılacak, bölge abonelerine kaliteli içme suyu kesintisiz iletilecek.

Bu kapsamda, Ferizli Yeni Mahalle'de devam eden çalışmalarla bölgenin 5 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor. Ekiplerin özverili şekilde çalıştığı proje ile bölge aboneleri su kayıplarının neden olduğu kesintilere artık maruz kalmayacak.

ABONE BAĞLANTILARIYLA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Gerçekleştirilen proje sadece ana hatlarla sınırlı kalmayıp bölgedeki 100 abonenin bağlantı hatları da yenileniyor. Böylece suyun kaynağından musluğa kadar olan yolculuğu tam güvence altına alınırken, eski hatlardan kaynaklı basınç düşüklüğü ortadan kaldırılıyor.

35 YILLIK ALTYAPIYI EMEKLİYE AYIRIYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yeni Mahalle'de başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarıyla 35 yıllık yorgun bir sistemi emekliye ayırıyor ve yerine dayanıklı bir altyapı inşa ediyoruz. 5 kilometrelik proje kapsamında su kayıplarını minimuma indirerek, abonelerimize kesintisiz hizmet sunacağız. Yeni yatırımlarımızla Sakarya'nın altyapısını geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.