Ordu Altınordu'da uzun yıllar boyunca şehrin ticaretine, yolcu taşımacılığına ve şehir turizmine hizmet eden, ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle 2017 yılında kapatılan Rıhtım, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle 140 metre uzatılacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda rıhtım uzunluğu 140 metre daha uzatılarak 410 metreye çıkarılacak.

Proje kapsamında 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi, uluslararası standartlarda modern yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

Proje tamamlandığında Altınordu ilçesine haftada 1-2 kruvaziyer geminin yanaşması öngörülüyor. Bu da aylık yaklaşık 10 bin turistin şehre gelmesi anlamına geliyor.

SU İÇİ BETON UYGULAMASI TAMAMLANDI

Başkan Güler'in yakından takip ettiği projede iskelenin ilk 20 metrelik kısmında su içi mesnet betonu dökülerek önemli bir aşama geride bırakıldı. Bu bölümde eski beton yapılar söküldü, dip taraması yapılarak proje kotuna uygun kazı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan taş dolgu sonrası su içi beton çalışmaları tamamlandı.

KAZIK İMALATINDA İLK ADIM ATILDI

Projenin en önemli etaplarından biri olan kazıklı sistem için 90 cm çapındaki çelik borular sahaya getirildi. 13 Kasım 2025 itibarıyla yeni iskelenin ilk kazık imalatına başlandı. Toplamda 30-40 metre derinliğe uygulanacak 133 adet kazık ile rıhtımın hem mevcut hem yeni bölümü güçlendirilmiş olacak. Mevcut kazıklar da taşıma kapasitesini artıracak şekilde yenileniyor.

GÜMRÜK BİNASINDA TEMEL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Uluslararası yolcu gemilerinin Ordu'ya güvenli ve hızlı şekilde giriş-çıkış yapabilmesi için tasarlanan gümrük binasında projelendirme süreci de tamamlanarak temel kazısına geçildi. Bu yapı, Altınordu'nun kruvaziyer turizmine açılan kapısı olacak.