Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği ve temeli atılarak yapımına başlanan Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) çalışmalar süratle devam ediyor.

SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karapürçek'te yürüttüğü binlerce kişinin sosyal hayatına değer katacak, gençlerin ve tüm vatandaşların kaliteli vakit geçirerek birçok alanda eğitim alacağı Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesinde yüzde 40 seviyesi aşıldı.

ÇOK AMAÇLI PROJE

Karapürçek SGM, ilçede yaşayan çocukların, gençlerin ve ailelerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunacak çok amaçlı bir proje olarak hizmete alınacak.

Binlerce kişinin hayatına dokunması hedeflenen merkez, bölgenin sosyal dokusuna değer katacak.

NE AŞAMADA?

Projede ise yüzde 40 seviyesi aşıldı. Temel imalatları tamamlandı, yapının ardından uzun ömürlü olması amacıyla korozyona karşı yalıtım sistemleri uygulandı ve şimdi ise kolon imalatları ile kalıp işçiliği sürüyor.

Sosyal hayatı canlandıracak projede birçok dalda eğitimler, etkinlikler ve mesleki deneyimler aktarılacak. Karapürçek SGM, kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.

İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Toplam 1.300 metrekare alan üzerinde inşa edilen merkezde 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler yer alacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan merkez eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programlarına kadar birçok alanda aktif olacak.