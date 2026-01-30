Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a 19 ilçenin kırsal mahalle grup yollarına 759 milyar 505 milyon 771 bin 51 TL yatırım yaptı. Yolların asfaltlanması, bakım onarımı ve yeni yolların açılmasıyla vatandaşların daha konforlu ulaşımı sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahalleler arasındaki ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2025 yılında da asfalttan, kar mücadelesine, bakım onarımdan yeni yolların açılmasına kadar vatandaşların daha konforlu ulaşımı için yoğun bir çalışma yürütüldü.

BÜYÜKŞEHİR İLE YOLLARA KALİTE, ULAŞIMA KONFOR GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı içerisinde bu çalışmalar için 759 milyar 505 milyon 771 bin 51 TL harcadı. Yıllar içinde deforme olan mahalle grup yolları genişletilip, altyapısı yenilenerek asfaltlandı.

Yazın sıklıkla kullanılan yaylalara ulaşım sağlayan yollar modernize edildi. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale edilerek yaşanan mağduriyetlerin önüne geçildi.

KIRSALA UZUN ÖMÜRLÜ YOLLAR

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahalle grup yollarında sathi asfalt, sıcak asfalt ve stablize çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, greyderli bakım, asfalt yama, bakım onarım yaparken, yeni yollar da açtı. Kış aylarında da yoğun yağış yüzünden bozulan yollarda karla mücadele çalışması yaparken, heyelan çalışması da gerçekleştirdi.

Bu yatırımlar sayesinde, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım konforu önemli ölçüde iyileştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan yolların tamamında yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor.