Sakaryalı anne babalar, çocuklarıyla birlikte pazar sabahında Aziz Duran Parkı'nda yeniden dostluğa pedal çevirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu teşvik ediyor ve şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başlangıcını yaptığı "Aileler Bisikletle Buluşuyor" isimli bisiklet etkinliği, yoğun talep üzerine ikinci kez düzenlendi.

Anne, babalar ve çocukları güneşli pazar sabahında Aziz Duran Parkı'nda buluştu. 20 aile, park içinde pedalları dostluğa çevirdi.

Aile kurumuna güç katmak için proje ve uygulamalarını artıran Büyükşehir, bu etkinlikle aileler arasındaki diyaloğu güçlendirerek sosyal yaşama önemli bir dokunuş yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın bisiklet etkinliği öncesi çocuklar ve aileleri için tüm tedbirler alındı, sürüş keyifli anlara sahne oldu.

Harika bir pazar günü geçiren aileler ve çocukları, etkinlik sonunda kahvaltıda misafir edildi. Katılımcı aileler etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.