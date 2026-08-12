Konya KOSKİ Genel Müdürlüğü, 10 yılını dolduran su sayaçlarının yasal zorunluluk kapsamında ücretsiz olarak yenileneceğini duyurdu. Kurum, sayaçlara abonelerin müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, izinsiz işlemlerin kaçak veya usulsüz su kullanımı kapsamında cezai yaptırıma tabi tutulacağını bildirdi.

KONYA (İGFA) - Konya KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı su hizmeti ve doğru faturalandırmanın sürdürülebilmesi amacıyla su sayaçlarının kullanımına ilişkin abonelere önemli uyarılarda bulundu.

KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında 10 yıllık damgasını dolduran sayaçların yenilenmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Bu kapsamda sayaç değişimlerinin KOSKİ ekipleri tarafından ücretsiz gerçekleştirileceği bildirildi.

SAYAÇLARA ABONELER MÜDAHALE EDEMEYECEK

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca su sayaçlarının sökülmesi, takılması, yerinin değiştirilmesi, mühürlerinin açılması veya arıza durumlarında müdahale edilmesi yetkisinin yalnızca KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekiplerde olduğu vurgulandı. Kurum, abonelerin kendi imkanlarıyla gerçekleştireceği sökme-takma işlemleri, mühür koparma veya sayaç üzerinde yapılacak diğer fiziki müdahalelerin 'usulsüz müdahale' ve 'kaçak/usulsüz su kullanımı' kapsamında değerlendirilerek cezai işleme tabi tutulabileceği uyarısında bulundu.

ARIZA DURUMUNDA ALO 185'E BAŞVURULACAK

KOSKİ, su sayacının donması, kırılması, patlaması, sıkışması veya 10 yıllık kullanım süresini tamamlaması halinde abonelerin herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiğini bildirdi. Bu durumlarda ALO 185 Çağrı Merkezi veya KOSKİ Genel Müdürlüğünün resmi web sitesindeki Online İşlemler üzerinden arıza ya da değişim kaydı oluşturulması istendi.