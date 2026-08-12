BUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Karacabey ve Osmangazi'nin bazı bölgelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kentte yürütülecek altyapı ve teknik çalışmalar nedeniyle iki ilçede planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı.

KARACABEY'DE BAYRAMDERE, OSMANGAZİ'DE GENİŞ BÖLGE ETKİLENECEK

BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında BUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Karacabey ve Osmangazi'nin bazı bölgelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.ilçesi Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkii ve civarında 13 Ağustos Perşembe günü su kesintisi uygulanacak.

Öte yandan BUSKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde de su kesintisi gerçekleştirilecek. Kesintiden; Çelebi Mehmet Bulvarı ve Hacı Bayram Caddesi'nin güneyi, Nilüfer Caddesi'nin batısı, Mudanya Bulvarı'nın kuzeyi, 2. Ormanyolu Caddesi, 1. Işıklı Sokak, 1. Söğütlü Sokak ve 1. Bahçeli Sokak'ın doğusunda kalan bölgeler etkilenecek.

Kesintilerin 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor.