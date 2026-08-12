AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşliğinde Selçuklu Belediyesi'nin prestijli yatırımlarını ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin eğitim, sağlık ve spor alanında öne çıkan Türkiye'ye örnek projeleri; AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı'nın katılımı ile yerinde incelendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın eşlik ettiği programda heyet ilk olarak Türkiye'nin en modern ve güçlü teknik donanımıyla öne çıkan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Ardından inşası devam eden ve cami, çocuk mektebi, aile sağlığı merkezi ile millet kıraathanesini tek çatıda buluşturacak örnek bir sosyal yaşam merkezi olan Yazır Mahalle Külliyesi'nde incelemelerde bulunuldu. Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile son bulan programda Selçuklu'nun spor altyapısını güçlendiren merkez ziyaret edilerek gençlerin çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirme fırsatı sunulan çalışmalar değerlendirildi.

Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, bu tür nitelikli tesislerin spor alanındaki başarıları daha da artıracağına vurgu yaptı.

Her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin donanımlı bir şekilde eğitim almaları gerektiğini düşünüyor, sadece eğitim alanında değil sağlık, spor, sanat alanında da bu bilinçle projeler hayata geçiriyoruz. Bunların yanı sıra hemşehrilerimizin konforunu da ön planda tutuyoruz. Selçuklu vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alması tek amacımız. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz ve en prestijli yatırımlarımızdan olan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, yapımında sona yaklaştığımız Yazır Mahalle Külliyesi ve Türkiye'nin en modern ve en büyük sporcu merkezi olan Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizi AK Parti Konya İl Başkanımız Fatih Özgökçen ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte yerinde inceledik. Bu önemli yatırımlarımıza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın İl Başkanımıza ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın Selçuklumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.