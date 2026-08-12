ANTALYA (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya'da bitki zararlılarına karşı tarımsal ilaç kullanımını azaltmak, çevre ve insan sağlığını korumak ve çiftçileri doğal üretime teşvik etmek amacıyla üreticilere faydalı böcek desteği veriyor. Antalya sahil bandı boyunca nar ve narenciye üretimi yapılan 800 dekar arazi için üreticilere faydalı böcek dağıtımı yapılarak, böceklerin salımı gerçekleştiriliyor.

Predatör ve parazitoit faydalı böcekleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından üretiliyor. Faydalı böcekler ile meyve ağaçlarına zarar veren zararlılara karşı doğal mücadele verilerek tarım alanlarında doğal dengenin korunması ve zararlılarla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Doğal şartlarda yetiştirilerek kalitesi arttırılan ürünlerin ekonomik değeri de korunarak üreticilerin kaybı en aza indiriliyor.

KALINTI SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Antalya genelinde sürdürülen faydalı böcek desteklemeleri hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, faydalı böcekler ile çiftçilerin nar ve narenciye bahçelerinde kullandığı kimyasal ilaçların kullanımının engellendiğini ve bu sayede girdi maliyetlerini azaldığını söyledi. Özer, 'Başta insan sağlığı olmak üzere toprağımızı, canlılarımızı ve suyumuzu da koruyoruz. İhracat ve iç piyasada kimyasal ilaç kullanmadan kaynaklı kalıntı sorunlarının da önüne geçilerek üreticilerimizde ekonomik anlamda korunmuş oluyor. Her geçen gün üreticilerin faydalı böceklerimize ilgisi ve talepleri artarak devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çiftçilerimizin biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve iyi tarım uygulamalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.