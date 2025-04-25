Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri, özel gereksinimli bireylerin hayatına umut ve renk katmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Hobi Atölyeleri ile özel gereksinimli bireylerin sanatsal ve sosyal becerilerini geliştirirken, onların hayata daha güçlü ve umut dolu katılımlarına destek oluyor.

ÖZGÜVEN VE BAĞIMSIZLIK KAZANDIRIYOR

Atölyeler sayesinde özel çocuklar, hem sanatsal üretimle kendilerini ifade etme imkânı buluyor hem de günlük yaşamda daha bağımsız adımlar atarak özgüvenlerini pekiştiriyor. Engelsiz Hobi Atölyeleri, bireylerin yalnızca yeteneklerini ortaya çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda onları daha güçlü, daha üretken ve toplumla daha iç içe bireyler haline getiriyor.

FARKLI ALANLARDA EĞİTİM İMKÂNI

Engelsiz Hobi Atölyeleri kapsamında; Tasarım Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Halk Dansları Atölyesi, Müzik ve Ritim Atölyesi, Ekolojik Yaşam Atölyesi, Mutfak Becerileri Atölyesi, Dil ve Sayı Becerileri Atölyesi, Resim ve Baskı Sanatları Atölyesi, Günlük Yaşam Becerileri Atölyesi, Drama ve Hikâye Anlatımı Atölyesi ile Annelere Özel Ahşap Boyama ve Dikiş-Moda Tasarımı Atölyeleri yer alıyor.