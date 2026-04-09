Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşamın her anında özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler için anlamlı bir doğum günü programı düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel çocuklar, yeni yaşlarını sevinçle karşılarken aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) aracılığıyla yürütülen eğitim faaliyetleriyle özel bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren Büyükşehir, onların özel günlerini de anlamlı etkinliklerle taçlandırıyor.

KARASU SGM'DE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bu kapsamda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler için doğum günü organizasyonu düzenlendi. Özenle hazırlanan etkinlikte, katılımcılar hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER, DUYGU DOLU ANLAR

Renkli süslemelerle hazırlanan salonda gerçekleşen kutlama programı, neşeli anlara sahne oldu. Müzikler eşliğinde eğlenen özel çocuklar, doğum günü pastalarını alkışlar eşliğinde üfleyerek yeni yaşlarını kutladı.

Yüzlerde oluşan tebessüm ve gözlerdeki mutluluk, etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu.

SOSYAL BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Düzenlenen bu tür organizasyonlarla özel bireylerin sosyal bağlarının güçlenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlikte geçirilen keyifli vakitler hem çocuklar hem de yakınları için moral kaynağı oldu.