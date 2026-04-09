Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ordu'ya ait yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak, pazar değerini yükseltmek, üretimini yaygınlaştırmak ve marka değeri oluşturmak amacıyla yürüttüğü 'coğrafi işaret tescil' çalışmaları hızla devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile yerli ve yabancı turistlerden gelen 'sizin oraların nesi meşhur' sorusuna Ordulular artık tescilli olarak cevap verebiliyor.

16'sı Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle olmak üzere Ordu ili genelinde toplam 24 lezzet coğrafi işaret alarak tescillendi.

Fındık dışında yöre halkı tarafından bilinen ancak tanıtımı yapılmamış pek çok tat, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde tescillenerek markalaştırıldı.

TESCİL BELGELERİNİ KURUM BAŞKANI TAKDİM ETTİ

Büyükşehir Belediyesinin bu girişimleri ile alınan son 4 ürünün 'coğrafi işaret tescilleri' Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katılımı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda takdim edildi. Programa Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra kurumların yetkilileri ve yöresel ürünlerin üretimi ve işlemesini yapan işletmeciler katıldı.

BAŞKAN GÜLER: 'MARKA BİR ŞEHİR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her alanda Ordu'yu marka bir şehir yapma hedefi içinde olduklarını söyledi.

Tekne üretiminde enerjiye, aktif karbonda kadın kooperatiflerinin kurulmasına kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

'Bugün özel bir günü yaşıyoruz. Emeğin markaya dönüşmesini kutluyoruz. Bende eski bir TUBİTAK'lı olarak araştırmaya AR-GE'ye ağırlık veren biri olarak 50 yıldır bu çalışmaların içindeyiz. Savunma sanayiinde çalışmalarımız oldu. Makini Kimya Genel Müdürlüğü'nden uçak sanayine kadar önemli çalışmalar yaptık. Şimdi mahalli idarelerde bu çalışmalara devam ediyoruz. Fındıkta dünyanın en fazla fındık üreten iliyiz. Ordu'muzda bir ilk yaparak Aktif Karbon Fabrikası kurduk. Süperkritik akışkan teknolojisi ile fındığın proteininden tutun zarına kadar çalışmalar yapacağız. Tarım ve hayvancılıkta çok iyi işler yaptık. Dalga enerjisinden tekne üretimine birçok alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla bir marka şehir olmaya çalışıyoruz. Ordu'muzu dünyanın sayılı yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. Daha önce hiç yoktu. 19 adet kadın kooperatifi kurduk. Çok güzel işler yapıyorlar. Göreve geldiğimizde ürün sayımız çok azdı şimdi 24'e çıkardık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI DURAK: 'AMACIMIZ BU DEĞERLERİ KORUMAK VE DÜNYA DA MARKA HALİNE GETİRMEK'

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ta konuşmasında coğrafi işaretin önemine vurgu yaptı.

Ordu'nun ürünlerinden Avrupa Birliği'nde de tescil için çalışma yapmak istediklerini kaydeden Durak, şunları kaydetti:

'Coğrafi işaret çok önemli. Coğrafi işaret bölgenin ve o ilin yerel değeri. O yörenin markası oluyor ve önemli bir kazanım sağlıyor. Bugün de sizlere destek olmak için Ordu'ya geldik. Bu değerler tamamen bölgenin değeri. Daha iyi neler yapabiliriz diye çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bölgenin değerlerini koruma altına almak için çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Bizim de amacımız bu değerleri korumak ve dünyada marka haline getirmek. Bir diğer yandan da bu ürünleri Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek. Şu anda Avrupa Birliği'nde tescilli 46 ürünümüz var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ordu'dan da bir ürünümüzü Avrupa Birliği'nde tescillemek için çalışma başlatmak ve destek olmak istiyoruz.'

ÜRÜNLERİN TESCİL BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından son olarak coğrafi işaret alan Ordu Fındık Tirmidi Kavurması, Ordu Fırın Fasulyesi Kavurması, Ordu Dağ Çileği Reçeli ve Ordu Çakıldak Fındığı ürünlerinin tescil belgeleri Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e takdim edildi.

Daha sonra katılımcılara, hazırlanan stantta geçmişten bugüne coğrafi işaret alınan ürünlerin ikramı yapıldı.

ORDU'NUN TESCİLLENEN ÜRÜNLERİ

16'sı Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının girişimleri ile olmak üzere tescillenen toplam 24 adet ürün ise şu şekilde:

Ordu Tostu (Tescil Yılı:2021), Yalıköy Köftesi (Tescil Yılı:2022), Ordu Taflan Turşusu (Tescil Yılı:2022), Ordu Sakarca Mıhlaması (Tescil Yılı:2022), Ordu Galdirik Kavurması (Tescil Yılı:2022), Ordu Melocan Kavurması (Tescil Yılı:2022), Mesudiye Kuru Ekmeği/Mesudiye Goliti (Tescil Yılı:2022), Ordu Fındıklı Burma Tatlısı (Tescil Yılı:2023), Ordu Pidesi/Ordu Yağlısı (Tescil Yılı:2023), Ordu Pancar Çorbası/Ordu Karalahana Çorbası (Tescil Yılı:2023), Ordu Zeytinyağlı Karalahana Sarması/Ordu Pancar Sarması (Tescil Yılı:2023), Ordu İçli Tava (Tescil Yılı:2023), Ordu Fındık Tirmidi Kavurması (Tescil Yılı :2024), Ordu Fırın Fasulyesi Kavurması (Tescil Yılı:2025), Ordu Dağ Çileği Reçeli(Tescil Yılı:2026), Ordu Çakıldak Fındığı(Tescil Yılı:2026), Akkuş Şeker Fasulyesi, Ordu Perşembe Cevizli Helvası, Kabataş Helvası, Ordu Yayla Pancarı Turşusu/ Ordu Dürme Pancarı Turşusu, Ordu Kivisi, Gürgentepe Çoban Fasulyesi, Gürgentepe Çakıldak Fındığı ve Ünye İzabella Üzüm Suyu.