Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla binlere gencin memnuniyetini kazanan projeleri hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite kampüsünde hizmete aldığı Çamaşırhane'de bu kez 'kitap saati' uygulaması başladı. Çamaşırlarının yıkanmasını, kurutulmasını bekleyen öğrenciler artık kendileri için ayrılan bölümde sessiz ve huzurlu bir ortamda kitap okuyor.

ÖNCE KAMPÜS MUTFAK, ŞİMDİ ÇAMAŞIRHANE

Üniversiteler Kampüsü içinde uygun fiyatı, kaliteli ürünleri ve sıcak ortamıyla binlerce öğrencinin yemek ihtiyacını karşılayan Kampüs Mutfak'tan sonra kısa bir süre önce Büyükşehir Çamaşırhanesi hizmete alınmıştı.

Çamaşırlarını tertemiz bir şekilde yıkatabilen, ayrıca kurutma hizmeti de alan öğrenciler, bekledikleri bir hizmete kavuşmuş oldu.

RANDEVU ALIP GELİYORLAR

Ücretsiz şekilde yıkama ve kurutma hizmeti alan öğrenciler, her gün Büyükşehir uygulamalarından randevu alarak belirtilen saatte noktaya geliyor.

Hizmet içerisinde şimdi ise ayrıca bir bölüm hazırlandı. Büyükşehir, çamaşırlarının yıkanmasını ve kurutulmasını bekleyen gençler için 'Kitap Saati' projesini başlattı.

KEYİFLİ ORTAMDA KİTAP OKUYORLAR

Artık öğrenciler, hizmetin tamamlanmasını beklerken oluşturulan noktada kitap okuyor, sessiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlıyor.