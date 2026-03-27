Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara hizmet noktasında hayatın her alanında büyük bir hassasiyet gösteriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ekibi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinlerini sağlık merkezine çiçeklerle karşılayıp uzman hekimlerce tek tek göz taraması testini gerçekleştirdi.

Yaşlıların her fırsatta kapısını çalan, her konuda ihtiyaçlarını karşılayan, YADEM hizmetiyle onların sosyal yaşamın içinde, zinde ve daima huzurla yaşaması için gayret gösteren Büyükşehir, Yaşlılara Saygı Haftası'nı da unutmadı.

Şehirdeki huzurevi sakinlerini Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle Tıp Merkezi'nde çiçeklerle karşılayan ve en güzel şekilde ağırlayan sağlık ekibi, görme sorunu yaşayan ve göz sağlığıyla ilgili bilgi almak isteyen yaşlılara tarama testi gerçekleştirdi.

Tarama testlerinde yaşa bağlı görme problemlerinin erken teşhisine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ilaç ve gözlük reçeteleriyazıldı. Ayrıca göz sağlığının korunmasına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Etkinlik boyunca huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen sağlık ekiplerimoral ve motivasyonlarını artırdı, samimi ve sıcak atmosferde keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Tıp Merkezi yetkilileri, Büyükşehir'in sağlık hizmetleriyle toplumun her kesimine dokunmaya, fayda sağlamaya gayret gösterdiklerini belirtti.