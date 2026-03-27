İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve alg patlamasına dikkat çekerek, sorunun çözümü için bilimsel ve kurumsal iş birliği çağrısı yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Körfez İçin Bir Adım Daha' başlığıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Körfez Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İzmir Körfezi'nin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekti.

Körfezdeki mevcut durum hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu belirten Başkan Tugay, 'İzmir'de bir sorun var ancak bu sorunu kimse sahiplenmiyor. Farklı kesimler sorumluluğu birbirine atıyor' dedi. Körfezin yapısal özelliklerine değinen Tugay, 33 farklı akarsuyun körfeze döküldüğünü ve özellikle Gediz Nehri'nin kirlilikte önemli rol oynadığını vurguladı. 'Gediz'in körfezi kirletmediğini söylemek art niyetlidir' ifadelerini kullanan Tugay, körfezin zamanla bir 'depolama alanına' dönüştüğünü söyledi.

Son yıllarda artan koku ve balık ölümlerinin temelinde 'alg patlaması' olduğunu belirten Tugay, bu sorunun yalnızca İzmir'e özgü olmadığını, iklim krizi ve artan deniz suyu sıcaklıklarıyla bağlantılı küresel bir problem olduğunu dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttüğünü belirten Tugay, şu ana kadar 1 milyon tondan fazla dip çamuru çıkarıldığını açıkladı. Körfezin sığ yapısı nedeniyle su sirkülasyonunun zayıf olduğunu ve bu durumun kirliliği artırdığını da sözlerine ekledi.

Yetki sınırlamalarına da dikkat çeken Başkan Tugay, Gediz Nehri, liman faaliyetleri ve bazı sanayi kaynaklı kirliliklere doğrudan müdahale edemediklerini belirterek merkezi yönetimle daha güçlü iş birliği çağrısı yaptı. Körfezin korunması için sürekli temizlik yapılması gerektiğini vurgulayan Tugay, İzmit Körfezi'nde uygulanan yöntemlere benzer sistemlerin İzmir'de de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Tugay, 'Bu sorunu çözmek için bilim insanlarının, kurumların ve toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor' dedi.