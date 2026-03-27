Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem vererek kente kazandırdığı ve vatandaşların çok beğendiği bir alana dönüşen Gülyalı Turnasuyu Kordon Park'ın ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. Kordon parkın karşısında hayata geçen ve yaz aylarına kadar tamamlanması hedeflenen alan ile Ordu'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor.

ORDU (İGFA) - Halkın yararlanabileceği yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını arttırmak için çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı olan Turnasuyu Kordon Park'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılmasını sağladı.

TURNASUYU CAZİBE MERKEZİ OLUYOR

Ordu'yu herkesin gözdesi haline getiren ve sosyal yaşam alanlarıyla donatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hızla ilerleyen çalışmalarla Turnasuyu'nun karşı yakasını da halka açıyor.

Turnasuyu Kordon Park'ın karşı kıyısını yine aynı güzellikte yeni bir yaşam alanına çevirecek olan alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanı kentin gözde mekanlarından bir tanesi yapmayı hedefliyor.

ORDULULAR YAZA YENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANINA SAHİP OLACAK

Parklar ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla zemin iyileştirmesi yapılan ve şekillenmeye başlayan alanda prizma taş yürüme yolu, asfalt bisiklet yolu, baskı beton uygulama, oyun gurupları, çocuk parkları, kamelyalar, kafe ve wc yer alacak. Yüzde 70 seviyesinde ulaşan çalışmalar kapsamında ayrıca alt yapı ve parka ulaşım sağlayacak yollarında yapımı hızla sürüyor.

Yaz aylarına yetiştirilmesi hedeflenen Kordon Park 2. Etap, Ordu'nun yeni gözde mekanlarından bir tanesi olacak.