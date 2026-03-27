BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, önemli bir projeyi daha Bursa'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, büyüklere hak ettikleri saygı ve değeri sunmak için 'Hürmetkân' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek merkezde; kütüphane, okuma alanları, sosyal yaşam alanları, kafe ve geniş bir bahçe yer alacak. Bu alanlar sayesinde ileri yaşlı bireyler hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir ortama kavuşacak.

'SAYGI VE VEFANIN GÖSTERGESİ OLACAK'

Projeye ilişkin değerlendirme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bizim medeniyetimizde büyüklerimize hürmet, en önemli değerlerimizin başında gelir. Hürmetkân projemizle kıymetli büyüklerimizin hayatlarına dokunmak, onların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Hürmetkân, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda büyüklere duyulan saygının ve vefanın bir göstergesi olacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.