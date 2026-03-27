Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur Mahallesi'nde yapımı titizlikle sürdürülen Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan modern tesis, can dostlar için güvenli, sağlıklı ve sıcak bir yuva olarak tasarlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje, hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin en iyi koşullarda yürütülmesini hedefliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde tamamlanan tesis, donanımı ve kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Seyitgazi Yolu üzerinde 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Hayvan Bakımevi, 3 bin metrekare kapalı alana sahip. Aynı anda 300 köpek ve 100 kediye ev sahipliği yapabilecek şekilde planlanan merkez, modern bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nin açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü M. Sait Kanar, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Müdürü Reşat Tazegül, Baro Genel Sekreteri Av. Ozan Akbe, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva çok sayıda hayvansever katıldı.