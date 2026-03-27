Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla, bahar mevsimiyle birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAYSERİ (İGFA) - 'Temizlik imandandır' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik alanında ilçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'nin en modern filosunu kurduklarına dikkat çekerek vatandaşlara hijyenik bir çevre sunduklarını söyledi.

Farklı ve modern temizlik araçlarıyla Kayserililere daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek; 'Kocasinan'ımızı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe hâline getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz bu titiz çalışmaları artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve çevrelerini temiz tutmak adına her zaman yanlarında ve hizmetindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün bir mahallede temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar dönemi çalışmaları kapsamında cadde ve sokakların yanı sıra parklar, apartman ve site önlerinde de büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Modern temizlik filosunda arasözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteyner yıkama aracı, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli araç ve mobil yıkama araçları gibi birçok ekipman bulunuyor. Bu araçlar ve personel desteğiyle Kocasinan, pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımları değil, aynı zamanda boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri daha düzenli ve estetik bir hâle getiriyor.