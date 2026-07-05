Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK destekli proje kapsamında 30 anaokulu öğrencisini doğa ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuklar, doğayı deneyimleyerek çevreyi koruma ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasına yönelik eğitici programlara desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Serdivan Çevre Dostu Anaokulu yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen 'Çöp Değil Hazinem: Doğanın Fısıldadığı Dönüşüm Hikayesi' projesine destek verildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çevre gezisinde 5 yaşındaki 30 minik öğrenci, doğa gözlemi, bilimsel keşif, deney, sanat etkinlikleri ve problem çözme uygulamalarıyla çevre ve geri dönüşüm konularını uygulamalı olarak öğrendi.

FARKLI ALANLARDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Proje faaliyetleri kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İl Ormanı Tabiat Parkı, Sapanca Göl Park ve Doğal Yaşam Kampüsü'nde çeşitli etkinliklere katıldı.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, saha çalışmaları ve gözlem faaliyetleriyle desteklenen eğitimlerde çocuklar doğayla doğrudan temas kurma fırsatı buldu.

Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda ise minikler, hayvan sevgisi, doğal yaşamın korunması, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilgi aldı. Mama Üretim Merkezinde artık yemeklerden sokak hayvanları için mama üretildiğini de görerek deneyimlediler.

Minik öğrenciler ayrıca, Depozito İade Sisteminin DOA Makinalarını da ilk kez burada deneyimlemiş oldular.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, 'Çevre bilinci küçük yaşlarda kazanıldığında yaşam boyu devam eden bir alışkanlığa dönüşüyor. Bu nedenle çocuklarımızı doğayla buluşturan, geri dönüşümü ve sürdürülebilir yaşamı uygulamalı şekilde öğreten her projeyi önemsiyor ve destekliyoruz. Geleceğe bırakacağımız en değerli mirasın çevresine sahip çıkan nesiller olduğuna inanıyoruz' ifadelerini kullandı.