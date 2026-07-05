İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çiğli Balatçık Mahallesi'nde sürdürdüğü 350 milyon liralık yağmur suyu ve atık su ayrıştırma projesinde çalışmaların yüzde 37'si tamamlandı. Bugüne kadar 5 kilometrelik altyapı imalatının gerçekleştirildiği yatırımla su baskınlarının önüne geçilmesi ve bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - Çiğli'nin hızla gelişen yerleşim alanlarından Balatçık Mahallesi'nde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 350 milyon liralık yatırım sürüyor. Toplam 16 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattını kapsayan projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 37'ye ulaşırken, bugüne kadar 5 bin 825 metre yağmur suyu hattı ile 1 bin 208 metre atık su hattının imalatı tamamlandı. Proje tamamlandığında Balatçık, uzun yıllar hizmet verecek modern ve güçlü bir altyapıya kavuşacak.

Projenin önemli etaplarından birini Atatürk Organize Sanayi Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmaları oluşturuyor. Balatçık'ta inşa edilen yeni yağmur suyu hatlarının deşarj edileceği dere yatağında yaklaşık 450 metrelik ıslah çalışması planlanıyor. İlk etapta ise 72 metrelik bölüm tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur sularının daha güvenli ve kontrollü şekilde taşınması sağlanacak.

ANADOLU CADDESİ ETABI TAMAMLANDI

Projenin kritik etaplarından biri olan Anadolu Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Geçmiş yıllarda yoğun yağışlarda su birikintilerinin oluştuğu ve kamuoyunda 'Jandarma Bölgesi' olarak bilinen noktada yapılan düzenlemeyle yüzey suları yağmur suyu hattına alınarak Balatçık Deresi'ne yönlendirildi. Böylece bölgede taşkın riskine neden olan önemli bir sorun daha çözüme kavuşturuldu.

Çalışmaların önümüzdeki dönemde üniversite yerleşkesi ve öğrenci yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde sürdürülmesi planlanıyor. İZSU'nun programına göre yatırımın 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Balatçık Mahallesi'nde yağmur suyu kaynaklı su baskınlarının büyük ölçüde önüne geçilmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasıyla altyapı güvenliği ve kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.