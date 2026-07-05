Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin şehir yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Erenler, Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde hizmete alınan engelli araç şarj istasyonları, şimdi de Akyazı'da vatandaşların hizmetine sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce Erenler, Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde hizmete alınan engelli araç şarj istasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Akyazı'da kurulan yeni istasyonla birlikte engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu altyapıya erişimi daha da kolaylaştırıldı.

Şehir genelinde yaygınlaştırılan şarj istasyonları sayesinde akülü araç kullanan özel gereksinimli bireylerin şehir içindeki hareket kabiliyeti desteklenirken, günlük yaşamlarını daha konforlu sürdürebilmeleri sağlanıyor.