Konya'da Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde Karaaslan Mahallesi'nde bulunan Karatay Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen festivalin açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya İl Müftüsü Ali Öge ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında oluşturulan etkinlik alanı gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. El emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı.

Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda ise ziyaretçiler; lavantalı dondurma ve gazoz başta olmak üzere lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi birçok doğal ürünü yakından inceleme ve tatma imkanı buldu. Lavantadan üretilen ürünler festival ziyaretçilerinden tam not aldı.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği de Karatay Lavanta Günleri'ne klasik otomobilleriyle katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında sergilenen, 1950'li yılların efsane modelleri arasında yer alan Chevrolet, Cadillac, Plymouth ve Lincoln başta olmak üzere onlarca klasik araç, festival alanına nostaljik bir atmosfer kattı. Ziyaretçiler araçları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lavanta Günleri kapsamında çocuklar için hazırlanan tiyatro gösterileri, animasyonlar, yarışmalar ve çeşitli sahne etkinlikleri minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Gün boyunca devam eden etkinlikler sayesinde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde düzenlenen konser ve açık hava sineması festivale ayrı bir renk kattı.

KONYA'DAN VE ŞEHİR DIŞINDAN YOĞUN KATILIM

Karatay Lavanta Günleri'nin açılışına Konya'nın yanı sıra çevre illerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında fotoğraf çektiren vatandaşlar, festival alanında düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Festivalin her ayrıntısının özenle hazırlandığını belirten ziyaretçiler, Karatay Lavanta Günleri'nin her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, organizasyonda emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere herkese teşekkür etti.

KILCA: BETON BİR ŞEHİR YERİNE YEŞİL İÇİNDE BİR KARATAY HEDEFLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kılca, 'Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yeşil, daha yaşanabilir bir Konya ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakma hedefiyle yola çıktık. Beton bir şehir yerine yeşil içinde bir Konya, yeşil içinde bir Karatay hedefliyoruz. Bugün burada oluşan tablo, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Rabbime bizlere bu güzellikleri yaşattığı için hamdediyorum.' dedi.