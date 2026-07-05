Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 4 bin 45 m2 kapalı alana sahip Derince İmam Zeynel Abidin Cemevi'nde ilk cem yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ibadethanelerin ve kültür merkezlerinin yapımına verdiği desteklerle vatandaşların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Derince'de yaşayan Alevi canların, kültürel değerlerini yaşatabilecekleri ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Yenikent Mahallesi'nde yapımına başlanan İmam Zeynel Abidin Cemevi'nin inşaatı tamamlandı.

Cemevi, içinde bulunduğumuz Muharrem Ayı'nda kapılarını açtı, ilk cem yapıldı ve lokma dağıtıldı.

ALEVİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Derince İmam Zeynel Abidin Cemevi'nin tanıtım törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, cemevlerinin başkan ve dedeleri ile çok sayıda Alevi vatandaşımız katıldı.

BÜYÜKAKIN'DAN SELAM: 'ÇOK KIYMETLİ CANLAR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tanıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, sözlerine 'Çok kıymetli canlar. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum' diyerek başladı.

Belediyelerin halk için var olduğunu belirten Başkan Büyükakın, kendilerinin de bu anlayışla hizmet ettiğini vurguladı. Büyükakın, 'Ben bu şehirdeki herkesin belediye başkanıyım. Oy verenin de vermeyenin de sevenin de sevmeyenin de başkanıyım. Yani ben mülkün sahibi değil halkın hizmetkarıyım. Sizin de vergilerinizin içinde olduğu bütçemden sizin de talep ettiği hizmetleri üretmekle mükellefim. Bu benim yükümlülüğüm, görevim. Bu bir lütuf değil' dedi.

'BELEDİYENİN BÜTÜN TUĞLALARI HALKINDIR'

Cami, kışla ve cemevi gibi yerlerin siyaset yapma yeri olmadığının altını çizen Başkan Büyükakın'ın, 'Buradan eğri odun giremez. Bu kapı herkese açık. Buraya herkes girer siyasetçi de girer. Ama siyaset giremez. Camiye, kışlaya nasıl ki siyaset girmemesi gerekiyorsa cemevine de giremez. Bu da bizim ikinci tuğlamız' sözleri büyük alkış aldı. Başkan Büyükakın konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: 'Burası sizin ananızın ak sütü gibi helal hizmetinizdir. Burası tamamen belediyenin koyduğu tuğlalarla yapıldı. Ama belediyenin bütün tuğlaları sizin. Yani halkın.'

'ZULMÜN OLDUĞU HER YER KERBELA'DIR'

Biz bu şehirde yıllarca canlarımız için Sevgide Buluşalım etkinliği gerçekleştirdik. Çünkü biz birbirimize sımsıkı tutunduğumuzda bir ve diri olmuşuz. Bu kültürü yeniden inşa etmemiz lazım. Bunu bizden başka yapacak kimse yok. Bunu cesaretimizle yapacağız. Basiretimizle yapacağız. Biz hep diyoruz ki zulmün olduğu her yer Kerbela'dır. Ve biz zulmün karşısında duruyoruz. Bizim yolumuz Hakk'ın yolu. Bizim yolumuz adaletin yolu. Zulme karşı dik durmanın yolu. Mazlumun yanında olmanın yolu. Duam odur ki bu cemevi de mekanların en iyisi olsun. Ve burada beslenecek olan nesiller dünyaya huzuru barışı ve kardeşliği getirsin. Başta Peygamber Efendimiz(s.a.v), Hazreti Ali Efendimiz ve Ehli Beyt olmak üzere her birini rahmetle, minnetle anıyorum.'

VALİ VE BAŞKAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Törende konuşan Vali İlhami Aktaş ile Milletvekili Sadettin Hülagü, bir ve beraber olmanın önemine değindi. Esma Ersin hem şehri imar eden hem de nesli ihya eden Başkan Büyükakın'a teşekkür etti, 'Biz her cemevinin yanındayız. Başkan Büyükakın da her faaliyetimizde bizim yanımızda' dedi. Konuşmacılar Mesut Yıldırım ve Ahmet Rasim Tükek de cemevinin inşasını sağlayan Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu. Törenin sonunda, cemevinin açılmasında emekleri bulunan Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ve Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül'e plaket takdim edildi.

5 KATLI, KOMPLE BİR CEMEVİ

İlk cemin yapıldığı Derince İmam Zeynel Abidin Cemevi'nin inşaat alanı toplamda 4.045 metrekareyi kapsıyor. Proje, 800 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa edildi.

Cemevinde, cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.