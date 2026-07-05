İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mesaisine Kemeraltı esnafıyla başladı. Başkan Tugay, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken, esnaftan gelen taleplere yanıt vererek not aldı.

İZMİR (İGFA) - Kemeraltı esnafıyla bir araya gelerek talepleri dinleyen ve yapılan çalışmaları aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Görev süremin sonuna kadar Kemeraltı ile ilgili talep edilen çalışmaları bitireceğiz' dedi.

Başkan Tugay, Kemeraltı esnafının dile getirdiği Çankaya'daki katlı otopark konusuna ilişkin '2020'deki depremden sonra otopark depreme dayanıklı mı değil mi diye test yapılıyor. Bir yıl süren süreçten sonra burası depreme dayanıksız çıkıyor. Dayanıksız çıkınca 'Burayı ne yapalım, güçlendirelim mi, yıkalım mı' diye tartışmasını yapıp yıkmaya karar veriyorlar. İnsanlar itiraz ediyor, dava açıyorlar. Davada yerel mahkeme, bu binanın yıkılması lazım diye karar verip onaylıyor. Üst mahkemeye götürüyorlar, oradan da yıkılması lazım diye karar alınıyor. Karar kesinleşiyor. Birkaç aya yıkılması gerekirken seçim oluyor. Geliyoruz, insanlar 'Bu otoparka ihtiyacımız var yıkmayın' diyor. 'Yıkmak istemem ama eğer yasal zorunluluksa bir şey yapamam' diyorum. Göreve geldiğimde yasal olarak kesin yıkılması lazımdı. Tapuya artık riskli yapı diye tescil edilmiş. O şartlar altında görevimizi yapmazsak suçlu hale geliriz' dedi.

Yapının mülkiyetinin yüzde 46,5'inin belediyeye, geri kalanının Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na ait olduğunu belirten Başkan Tugay, 'Ama sanki yüzde 100 sahibi belediye gibi davranılıyor. Belediye düşük hisse ile burasının sahibi. 'Soralım, soruşturalım, yıkılmaması için yol bulalım' dedim. O arada Vakıflar Bölge Müdürü süre uzatım kararı için görüştü ve alındı. Bir yıl süre verdiler. 'Bir yıl içinde güçlendirme çalışması yapın' diye karar verdiler. Bir yılda arkadaşlarımız uğraştı ve 'burada güçlendirme yapılamaz' sonucuna vardılar. 1. derece arkeolojik sit alanıydı. Sonradan 3. dereceye düşürüldü. Zeminde bir tane tarihi eser çıktı mı, bitti. Agora'nın dibinde çıkmama şansı var mı? Onun dışında yapılacak masraf çok büyük ve otopark kapasitesi 3'te 1 oranında düşecek. Sonuç olarak güçlendirme projesi yapılamıyor. Orada bir deprem ya da başka bir şey olsa... Konak Kaymakamlığı elektik ve suyu kesin diye yazı yazıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü binayı bir an önce yıkın diye yazı yazıyor. O şartlarda mecburen biz otopark işletmesinden çekildik. Orasını yıkan biz değiliz. Yıkılmasıyla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Sadece otopark işletmesinden çekildik. Çünkü yasal değil, suç. Yüzde 100 riskli yapı' ifadelerini kullandı.

Hayatının önemli bir bölümünün Kemeraltı'nda geçtiğini kaydeden Başkan Tugay, 'Benim amacım bu şehirdeki sıkıntıları, sorunları çözmek. Bunu asla kimseyi kimseden ayırmadan yapmak. Konforlu alanlarda çalışıp gösteriş yapmak işim değil. Benim için önemli olan şey görevim, ülkem, şehrimdir. Bu şehrin gerçek evladıyım, bu şehri gerçekten çok seviyorum. İzmir'in kötülenmesini içerliyorum. Çok rahatsız oluyorum' dedi.

Başkan Tugay, kent genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Ballıkuyu'da kısa süre içinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını ve bazı binaların yıkımına geçildiğini belirten Tugay, İzmir Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde su kalitesinin önemli ölçüde iyileştiğini, bunun analiz sonuçlarıyla da ortaya konulduğunu ifade etti. Başkan Tugay, 'Bu dönemin sonuna kadar Körfez'de ne kötü koku ne de olumsuz görüntü kalmaması için çalışıyoruz. Yapılan olumlu çalışmaları görmezden gelerek İzmir'i kötülemek doğru değil. Unutulmamalıdır ki ben bu görevde geçiciyim; ister bir dönem ister 10 dönem görev yapayım, bu şehrin asıl sahipleri burada yaşayan insanlardır. Esnafımız da bu kentin kanaat önderlerinden biridir. Bu nedenle sorunları doğru tespit etmeli, hep birlikte akılcı çözümler üretmeliyiz' dedi.