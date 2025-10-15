Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim reformları çerçevesindeModel'in belirlenen hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla Sakarya'da izleme, rehberlik ve süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın başkanlık ettiği toplantıya ilçe koordinatörleri olan il yöneticileri katılım sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma süreci, yöneticilerin sahadaki gözlemleri ve önerileri oluşturdu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgi, beceri ve değer temelli bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen, Türkiye'nin geleceğine yön veren yenilikçi bir eğitim vizyonu olarak toplantının odak noktasında yer aldı.

Toplantıda, öğretmenlerin sürece etkin katılım göstermesi ve yapıcı geri bildirimlerde bulunması, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yöneticilerin sahadaki deneyimlerinin karar alma süreçlerine ışık tuttuğunu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarıya ulaşmasında öğretmenlerin sahadaki özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Tüm katılımcılara teşekkür eden Bakırtaş, izleme, rehberlik ve değerlendirme toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il, ilçe ve okullarda saha uygulamalarına yönelik izleme, rehberlik ve değerlendirme komisyonları kuruldu. Her ay düzenli olarak komisyon raporları incelenerek gerekli tedbirler alınıyor.