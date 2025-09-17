Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle Sapanca Gölü’nde yaşanan su seviyesi düşüşüne karşı harekete geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerine kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gölde yaşanan su kaybının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için harekete geçen ekipler, tesis içerisindeki su ileten pompaların su alma seviyesini güncelledi.

Tesis içerisinde yapılan işlem kapsamında bakım onarım ve yenileme çalışması da yapıldı. Yaşanan çekilme nedeniyle kolon ekleme işlemi yapılan pompalar, su iletiminde kesintisiz hizmet sağlamaya başladı.

ALINAN ÖNLEMLERLE KESİNTİLERİN ÖNÜNE GEÇTİK

Kurum tarafından yapılan açıklama, “Kuraklık ve aşırı tüketim her geçen gün etkisini artırıyor. Aldığımız önlemler sayesinde kuraklığın olumsuz etkilerini abonelerimize yansıtmıyoruz. Göl Tesisi’nde yer alan motor dairesindeki kesonlarda gözlemlediğimiz seviye düşüklüğünü kesintilere neden olmadan çözüme kavuşturduk. Bakım, onarım ve kolon ekleme işlemi ile kesintisiz hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.