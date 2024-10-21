Sakarya Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu üzerinde Serdivan Beşköprü mevkiinde gece yarısı yaşanan kauçuk fabrikası yangınına ilişkin açıklama yayınladı.SAKARYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre gece yarısı 02.14 saatlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na düşen yangın ihbarı üzerine Serdivan Beşköprü'de bulunan fabrika alanına ivedi şekilde ekipler sevk edildi.

3 farklı kauçuk fabrikası ve çevresindeki bazı iş yerlerinde sirayeti söz konusu olan yangına 18 itfaiye aracı ve Emniyet, Orman Bölge, Serdivan Belediyesi'nin takviye araçlarıyla birlikte toplamda 28 araç ve 60 personelle süratle müdahale edildi.

Alevlerin civar sanayi bölgesine sirayeti önlenerek büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangın saat 03.45'te kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yangına müdahaleyi ihbar yapıldıktan hemen sonra ulaştığı fabrika bölgesinde bizzat yönetti.