Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kahverengi kokarca zararlısının önlenmesi için bilim insanları tarafından üretilen yerli "Feromon Tuzağının" tanıtımına tüm vatandaşları davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce Türkiye'de tarımın ve günlük yaşamın en büyük problemlerinden olan kahverengi kokarca istilasının önlenmesi için önemli bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Sakarya Üniversitesi Teknokent'te bilim insanları tarafından yürütülen ve Başkan Alemdar'ın destek verdiği çalışmayla ilgili beklenen sonuca ulaşıldı.

SAÜ'lü bilim insanları yoğun çalışma sonucunda 2018 yılında ara verdikleri çalışmayı tamamlayarak kokarca istilasını önleyecek "feromon tuzağını" başarıyla üretti.

Başkan Alemdar, "TUTSAK" ismi verilen bu önemli üretimin kamuoyuna tanıtılacağını açıklayarak tüm Sakaryalıları SAÜ'ye davet etti.

21 Mart Cuma günü 14.30'da önemli bir adım atacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Sakarya Üniversite'mizin çok değerli bilim insanları hummalı bir çalışma sonunda güzel sonuca ulaştı. TUTSAK adı verilen 'kahverengi kokarca feromonu' tuzağıyla Türkiye'deki bu soruna çözüm olabilecek adımı attık. Şimdi ise değerli hocalarımızla SAÜ'de yürütülen bu başarılı çalışmayı ve alınan neticeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Özellikle çiftçilerimiz, ziraat alanında faaliyet yürüten insanımız ve tüm vatandaşlarımız için tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçecektir. Herkesi 21 Mart Cuma Günü 14.30'da SAÜ Kongre Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.