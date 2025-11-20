Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat programı kapsamında, Yasujiro Ozu'nun başyapıtlarından Tokyo Hikâyesi filminin gösterimi Ofis Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde Tokyo Hikâyesi filmi gösterildi, ardından modernleşen Japonya ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine Doç. Dr. Serhat Yetimova ile söyleşi gerçekleştirildi.

Ozu'nun klasikleşmiş yapımının ele alındığı programda film estetiği, dönem okumaları ve günümüz dünyasına uzanan mesajlar konuşuldu.

Gösterimin ardından Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yetimova, 'Modernleşen Japonya ve Çözülen Aile Bağları' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yetimova, konuşmasında bir filmin etkisinin perdede gördüğümüz hikâyeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, 'Asıl film, perdedeki hikâye bittiğinde başlar. Çünkü başlangıç noktası bizim algımızdır; duygularımızın o hikâyeyle birlikte çeşitlenmesi çok daha önemlidir. Film size bir şey anlatır ama mesele sizin ne anladığınız, hangi anlamları çıkardığınızdır. Biz bunu konuşmaya başladığımız anda 'asıl film şimdi başlıyor' derim' dedi.

1950'leri anlatan bir yapımın bugüne nasıl ışık tuttuğunu tartışmanın önemine değinen Yetimova, Ozu sinemasının zamansız bir derinlik sunduğunu belirterek, 'Bir film, dönemi aşarak bugünle bağ kurduruyor, modern dünyayı yorumluyor ve yeni tartışma alanları açıyorsa amacına ulaşmış demektir' dedi.

Programda katılımcılar Japon sinemasının anlatım diline ve modernleşme sürecinin aile yapısı üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir perspektif edinme fırsatı buldu.