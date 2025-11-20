İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi' temalı Kültürel Miras ve Yaratıcı Drama Atölyesi', bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Programa, 9 - 10 yaş grubu çocuklar katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü, 'Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi' temalı Kültürel Miras ve Yaratıcı Drama Atölyeleri devam ediyor. Yarının büyüklerinin, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğini fark etmelerini, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç geliştirmelerini, kentlilik kültürü ve kültürel kimlik duygusu edinmelerini amaçlayan atölyeler büyük ilgi görüyor. Atölye son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Programa, 9 - 10 yaş grubu çocuklar katıldı. Çocukların hayal gücünü besleyen, estetik duyarlılıklarını güçlendiren ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren atölyede; katılımcılar öğrendikleri bilgileri yaratıcı uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu. Atölye sürecinde çocuklar, doğanın bir parçasına dönüştükleri drama kurgularıyla tüm duyularını kullanarak çok boyutlu düşünme becerilerini geliştirdi.

Kültürel miras farkındalığını çevre duyarlılığıyla birleştirmeyi hedefleyen etkinlik, Yaratıcı Drama Atölyesi'nin ardından gerçekleştirilen Doğa-Kültür Söyleşisi ile devam etti. Son bölümde çocuklar beş ayrı masa aktivitesine katıldı ve 'Akdeniz: İlk Zamanlar Ülkesi' kitapları kendilerine hediye edildi.