Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca Başoğlu Mahallesi’nde başlattığı isale hattı yenileme projesiyle, Arifağa ve Başoğlu içme suyu depoları arasında daha yüksek kapasiteli ve güçlü bir iletim hattı oluşturuyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle iletimde aksama yaşanmaması için Başoğlu Mahallesi'nde isale hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Yenilenecek 2 bin metrelik yeni isale hattı ile iki depo arasında güçlü ve kesintisiz bir iletim ağı oluşturulacak.

300 metreküplük hacme sahipArifağa İçme Suyu Deposu’ndan, 100 metreküplük Başoğlu Deposu’na uzanan güzergâh boyunca yürütülen çalışmalarla, iki kritik nokta arasında yüksek debili su iletimi sağlanacak. Yenilenen 2 bin metrelik hat sayesinde mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmeden su akışı kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Yenilenecek 2 bin metrelik isale hattı ile bölgede su akışı daha verimli hâle getirilecek, iletim kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Proje tamamlandığında su kayıpları ise en aza indirilecek.

KAYIP KAÇAK ORANLARI MİNİMİZE EDİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kaynarca Başoğlu Mahallesi’nde başlattığımız 2 kilometrelik isale hattı yenileme projesiyle içme suyu iletiminde daha etkin ve güçlü bir yapı oluşturuyoruz. İki depo arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, özellikle yaz aylarında düşük debili iletimden kaynaklanan sıkıntıların önüne geçeceğiz. Kuraklıkla mücadele ettiğimiz bu dönemde, yenilenen hat sayesinde kayıp-kaçak oranlarını da minimum seviyeye düşüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.