SASKİ, Hacımercan ve Uzunkum Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında bölgeye bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı kazandırıyor. Çevreci yatırımın ulaştığı mahallenin atık suları sağlam altyapı sayesinde güvenle taşınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreci politikalarından ödün vermeden yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sapanca Hacımercan ve Uzunkum Mahallesi’nde başlatılan altyapı projesi kapsamında bölgeye yakın zamanda bin 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılacak.

Turizm faaliyetleri açısından ilçenin cazibesi yüksek mahallelerinden biri olan Hacımercan ve Uzunkum’un atık suları güvenle taşınacak.

BİN 200 METRELİK HAT UZUN VADELİ OLARAK HİZMET EDECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Gölü ve doğasıyla sadece Türkiye’nin değil artık farklı ülkelerden gelen misafirlerin dikkatini çeken Sapanca’nın tabiatını altyapı yatırımlarımız ile koruyoruz. Bölgede bulunan turistik tesis ve konutların atık suları en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edilecek. Mahallenin atık sularını güvenle taşıyacak bin 200 metrelik yeni hat uzun vadeli olarak abonelerimize hizmet edecek” ifadeleri kullanıldı.