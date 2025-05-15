Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak, taşkınları önleyip suyun sorunsuz tahliyesini sağlamak için Geyve ve Akyazı’daki 12 farklı mahallenin ulaşım hattında 20 kilometrelik “v kanal” montajı gerçekleştirdi. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak, taşkınları önlemek ve suyun güvenli şekilde tahliyesini sağlamak için ‘V Kanal’ çalışmalarına yoğunlaştı.

Yağmur sularının yollara zararının önlenmesi ve suların yol hattından dışarıya güvenli şekilde tahliyesi için Akyazı ve Geyve’de 12 farklı mahallede montaj gerçekleştirildi.

AKYAZI VE GEYVE

Milli servet olan yolların uzun ömürlü kullanılabilmesi ve yol güvenliğini artırmak adına YOLBAK ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘V Kanal’ imalatlarının tamamlanmasıyla bölge ulaşımı güven kazandı.

Akyazı’da Salihiye, Şerefiye, Durmuşlar, Yörükyeri, Madenler, Haydarlar, Çakıroğlu ve Güvençler mahallelerinde, Geyve’de ise Fındıksuyu, Düzakçaşehir, Köprübaşı ve Melekşesolak mahallerinde tamamlanan “V kanal” imalatlarıyla toplam 20 kilometrelik güzergâh güvenli hale getirildi.

12 MAHALLEDE TAMAM

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “V kanal çalışmalarımızla yolların ömrünü uzatıyor, yağmursularıyla taşınan malzemelerin tahliyesini kolaylıkla yapabiliyoruz. Yollarımızın ömrünü uzatmak ve güvenli ulaşım için çalışmalarımızı son olarak Akyazı ve Geyve ilçelerimizde toplamda 12 mahallede tamamladık” ifadelerine yer verildi.

İmalatlar 16 ilçede ihtiyacın olduğu noktalarda devam edecek.