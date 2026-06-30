İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda başlayıp ardından ormana sıçrayan yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen çalışmalar sonucunda yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca kesintisiz mesai yaptı. Zeytinlik alanda başlayan, sonrasında ormana sıçrayan yangına kısa süre içinde müdahale eden ekipler, alevlerin büyümemesi ve daha geniş alanlara yayılmaması için aralıksız çalıştı.

ZORLU ARAZİ KOŞULLARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle koordineli şekilde yürütülen müdahale kapsamında çok sayıda personel ve araç görev aldı. Zorlu arazi koşulları ve gece saatlerinde devam eden çalışmalar boyunca sahada kalan ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ve kurumlar arası iş birliği sayesinde yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülürken, ekipler olası ihbarlara karşı teyakkuz halinde görev yapmaya devam ediyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgârın yangın riskini artırdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları özellikle ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde daha dikkatli davranmaları konusunda uyardı.