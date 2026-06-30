Ağrı Patnos'un Dedeli Beldesi nüfusuna kayıtlı öğretmen Zafer Keleş, Şırnak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Şırnak'ta Hastane Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında, Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli Beldesi nüfusuna kayıtlı öğretmen Zafer Keleş hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Keleş yönetimindeki 06 DA 4663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Ö.Ü. idaresindeki 46 AKS 982 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile otomobillerden birinde bulunan B.Y. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan öğretmen Zafer Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer üç kişinin tedavilerinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi.

Genç öğretmenin vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Patnos'taki eğitim camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları ve sevenleri, Keleş için başsağlığı mesajları paylaşarak ailesine sabır dileğinde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.