Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Çapkanlar suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 5,1 milyar liralık suç gelirini kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden akladıkları iddia edildi. İstanbul merkezli operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, kamuoyunda 'Çapkanlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 28 şüpheli hakkında hazırlanan bilirkişi raporları, MASAK'ın yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler incelendi.

İncelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ve banka transferlerinin şüphelilerin olası gelir düzeylerinin çok üzerinde olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirler önce şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldı, ardından belirli tutarlara ulaştıktan sonra kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden soğuk cüzdanlara transfer edilerek aklanmaya çalışıldı.

Başsavcılık, bu yöntemle 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarında suç gelirinin aklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine operasyon talimatı verildi. Bu kapsamda İstanbul'da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da birer olmak üzere toplam 27 adreste operasyon düzenlenirken, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi.

Toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

BASIN AÇIKLAMASI



Bakırköy Cumhuriyet

Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında,

Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde,: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) June 30, 2026